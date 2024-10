Dopo Theo e Reijnders anche Gabbia salta il Napoli (Di domenica 27 ottobre 2024) Brutte notizie per Paulo Fonseca a pochi giorni dal big match della 10/a giornata di Serie A tra Milan e Napoli. Il difensore Matteo Gabbia ha un risentimento muscolare che verrà valutato nei prossimi giorni.Secondo quanto si apprende, il centrale rossonero salterà il Napoli. Una tegola per Napolitoday.it - Dopo Theo e Reijnders anche Gabbia salta il Napoli Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Brutte notizie per Paulo Fonseca a pochi giorni dal big match della 10/a giornata di Serie A tra Milan e. Il difensore Matteoha un risentimento muscolare che verrà valutato nei prossimi giorni.Secondo quanto si apprende, il centrale rossonero salterà il. Una tegola per

