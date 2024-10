Ilrestodelcarlino.it - Diavoli super, bruciato il Petrarca. Una meta di Bruno regala il trionfo

(Di domenica 27 ottobre 2024)PADOVA 13 VALORUGBY EMILIA 17RUGBY: Lyle; Scagnolari, De Masi (74’ Donato), Broggin, De Sanctis; Tebaldi, Citton; Trotta (cap.), Casolari, Nostran (64’ Romanini); Ghigo (58’ Abrahm), Galetto; D’Amico (64’ Alongi), Montilla, Brugnara (74’ Luus). All.: V.Jimenez. VALORUGBY EMILIA:(75’ Pescetto); Resino, Bertaccini (vice cap.), F.Schiabel (49’ Leituala), Colombo; Ledesma, Cuoghi; Ruaro, Paolucci, Amenta; Schinchirimini, Dell’Acqua (cap., 55’ Du Preez); Favre (60’ Rossi), Silva (47’ Marinello), Diaz (49’ Dan.Rimpelli). All.: M.Violi. A disp: Esposito; Gherardi. Marcatori: 10’F.Schiabel tr Ledesma, 17’ cp Ledesma; 48’Montilla tr Lyle, 56’ cp Lyle, 69’ cp Lyle, 71’tr Ledesma. Arbitro: Rosella, di Roma. Note: giallo al 36’ per Casolari (Pet), secondo giallo al 62’ e conseguente rosso.