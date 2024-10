De Vrij: «Inter carica. Risultato contro Juventus dipende da questo» (Di domenica 27 ottobre 2024) Stefan De Vrij ha parlato nel pre-partita di Inter-Juventus. Il match della nona giornata di Serie A si disputerà a San Siro alle 18. LE DICHIARAZIONI – Stefan De Vrij si è pronunciato a Sky Sport prima della sfida tra Inter e Juventus. questo il suo commento: «Conosciamo l’importanza di questa partita per squadra, staff e tifosi. Giochiamo davanti a loro e faremo di tutto per portare a casa la vittoria. Penso che ci sia ancora tanto da migliorare, lo stiamo facendo tutti insieme. Questa partita sarà importante per dimostrare la nostra crescita». De Vrij su quale Inter aspettarsi SULLA PARTITA – De Vrij sul match: «Ci sarà una squadra che avrà tanta voglia di fare una buona partita e molto carica di testa. Il Risultato delle partite dipende sempre da noi stessi. Dobbiamo portare avanti il nostro gioco e i nostri concetti». Inter-news.it - De Vrij: «Inter carica. Risultato contro Juventus dipende da questo» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Stefan Deha parlato nel pre-partita di. Il match della nona giornata di Serie A si disputerà a San Siro alle 18. LE DICHIARAZIONI – Stefan Desi è pronunciato a Sky Sport prima della sfida trail suo commento: «Conosciamo l’importanza di questa partita per squadra, staff e tifosi. Giochiamo davanti a loro e faremo di tutto per portare a casa la vittoria. Penso che ci sia ancora tanto da migliorare, lo stiamo facendo tutti insieme. Questa partita sarà importante per dimostrare la nostra crescita». Desu qualeaspettarsi SULLA PARTITA – Desul match: «Ci sarà una squadra che avrà tanta voglia di fare una buona partita e moltodi testa. Ildelle partitesempre da noi stessi. Dobbiamo portare avanti il nostro gioco e i nostri concetti».

