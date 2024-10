Ilgiorno.it - De Gregori riparte da Francesco, “per spiazzare un po’”: venti serate milanesi all’Out Off

(Di domenica 27 ottobre 2024) Milano – Il Deche non ti aspetti si racconta da martedì prossimo a Milano sul palco del Teatro Out Off di Via Mac Mahon connotti di musica e parole inerpicate tra canzoni che per molti la patina del tempo potrebbe rendere una scoperta. Questa “residency” - che dal 29 ottobre al 23 novembre riporta il Principe “stanziale” dei fortunatissimi concerti al Teatro Ambra della Garbatella di cinque anni fa - gioca, infatti, su una scaletta a geometria variabile in parte fissa e in parte rinnovata ogni sera con l’aggiunta di pezzi “non propriamente famosi” pescati nella sessantina approntata per l’occasione. Qua e là qualche ospite che lo spirito gioviale del diretto interessato inghiotte nel riserbo più totale.