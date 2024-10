De Bruyne ancora fuori tutte le news e le anticipazioni sulla squadra

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

2024-10-25 16:07:08 L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha confermato che Kevin De Bruyne, Kyle Walker, Jack Grealish e Jeremy Doku non saranno disponibili per la partita casalinga di Premier League di sabato contro il Southampton. Il City ha nominato solo 15 giocatori di movimento nella rosa contro lo Sparta Praga a metà settimana e Guardiola non ha potuto fornire aggiornamenti su quando qualcuno dei quattro tornerà. Guardiola è stato felice di vedere il centrocampista offensivo Foden tornare a referto contro la squadra ceca e dice che l'inglese tornerà presto al suo meglio. Guardiola ha detto: "Non sono affatto preoccupato di quanto sia lontano il ritorno al top della forma perché so che quando starà bene, lo otterrà. È un talento naturale, lo capirà.