Danilovic-Dolehide oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Guangzhou 2024 (Di domenica 27 ottobre 2024) Olga Danilovic se la vedrà contro Caroline Dolehide nella finale del WTA 250 di Guangzhou 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. La serba nelle battute conclusive del set decisivo del penultimo atto ha potuto usufruire del ritiro per problemi fisici della ceca Katerina Siniakova, testa di serie numero uno. Adesso il confronto con la statunitense, reduce dai quattro match point (tre consecutivi) annullati contro la nostra Lucia Bronzetti nel tie-break del terzo parziale. Tra le due giocatrici si tratta del terzo scontro diretto in carriera, con la tennista mancina di Belgrado che è avanti per 2-0 e partirà favorita secondo le quote dei bookmakers. Danilovic va alla caccia del secondo squillo tra le grandi dopo il trofeo sollevato a Mosca addirittura nella stagione 2018. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Olgase la vedrà contro Carolinenella finale del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. La serba nelle battute conclusive del set decisivo del penultimo atto ha potuto usufruire del ritiro per problemi fisici della ceca Katerina Siniakova, testa di serie numero uno. Adesso il confronto con la statunitense, reduce dai quattro match point (tre consecutivi) annullati contro la nostra Lucia Bronzetti nel tie-break del terzo parziale. Tra le due giocatrici si tratta del terzo scontro diretto in carriera, con la tennista mancina di Belgrado che è avanti per 2-0 e partirà favorita secondo le quote dei bookmakers.va alla caccia del secondo squillo tra le grandi dopo il trofeo sollevato a Mosca addirittura nella stagione 2018.

