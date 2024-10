Cultura: Giuli, 'apocalittismo? Dopo stagione vaffa tentativo di alzare livello' (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - Il discorso pronunciato nel corso dell'audizione alle Commissioni Cultura della Camera e del Senato, oggetto di battute e meme, aveva un "grado di complessità direttamente proporzionale agli interlocutori e al contesto. Se parli con deputati che siedono in Commissioni Cultura, allora 27 secondi di citazione di un paio di testi, oggettivamente complessi, sarò teoretico ma è una scommessa che si può tentare. Al di là della satira, siamo tutti 'satirizzabili' ci mancherebbe, la prossima volta si eviterà , ma mi rifiuto di pensare che il ceto politico non sia in grado di comprendere" le parole pronunciate e che tanto hanno fatto discutere. Lo ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli, ai microfoni di 'La lingua batte', su Radio3. Liberoquotidiano.it - Cultura: Giuli, 'apocalittismo? Dopo stagione vaffa tentativo di alzare livello' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - Il discorso pronunciato nel corso dell'audizione alle Commissionidella Camera e del Senato, oggetto di battute e meme, aveva un "grado di complessità direttamente proporzionale agli interlocutori e al contesto. Se parli con deputati che siedono in Commissioni, allora 27 secondi di citazione di un paio di testi, oggettivamente complessi, sarò teoretico ma è una scommessa che si può tentare. Al di là della satira, siamo tutti 'satirizzabili' ci mancherebbe, la prossima volta si eviterà , ma mi rifiuto di pensare che il ceto politico non sia in grado di comprendere" le parole pronunciate e che tanto hanno fatto discutere. Lo ha detto il ministro dellaAlessandro, ai microfoni di 'La lingua batte', su Radio3.

