Cos’è il calippo tour e chi è Ambra Bianchini? Tutto quello che c’è da sapere (Di domenica 27 ottobre 2024) Ambra Bianchini ha dato vita a un fenomeno che sta suscitando dibattiti e polemiche. Con il suo calippo tour, questa giovane ventiduenne viaggia attraverso l’Italia incontrando i suoi fan, trasformando un innocuo ghiacciolo in un simbolo carico di allusioni provocatorie. La sua recente apparizione nel programma “La Zanzara” di Cruciani le ha conferito una notorietà virale, ma dietro questo tour si cela un progetto più complesso e articolato. Cos’è realmente il calippo tour? E quale storia si nasconde dietro la figura di Ambra Bianchini? Cos’è il calippo tour? Il calippo tour ha preso avvio a marzo del 2024, e rappresenta un progetto audace in cui Ambra intraprende un viaggio attraverso le principali città italiane. Donnapop.it - Cos’è il calippo tour e chi è Ambra Bianchini? Tutto quello che c’è da sapere Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di domenica 27 ottobre 2024)ha dato vita a un fenomeno che sta suscitando dibattiti e polemiche. Con il suo, questa giovane ventiduenne viaggia attraverso l’Italia incontrando i suoi fan, trasformando un innocuo ghiacciolo in un simbolo carico di allusioni provocatorie. La sua recente apparizione nel programma “La Zanzara” di Cruciani le ha conferito una notorietà virale, ma dietro questosi cela un progetto più complesso e articolato.realmente il? E quale storia si nasconde dietro la figura diil? Ilha preso avvio a marzo del 2024, e rappresenta un progetto audace in cuiintraprende un viaggio attraverso le principali città italiane.

