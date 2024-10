Contributo affitti. Domande solo online entro il 23 novembre (Di domenica 27 ottobre 2024) Un sostegno concreto alle famiglie che vivono momenti economicamente non semplici. È stato reso disponibile l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione da parte dell’unione dei comuni Valdarno e Valdisieve per l’anno 2024. Le Domande di partecipazione dovranno essere presentate online tramite l’identità digitale Spid entro il 23 novembre. Tutta la modulistica, compresi i criteri di assegnazione e la domanda da compilare online, sono disponibili sul sito dell’Unione, www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it ed - anche - sulla pagina del Comune di Pontassieve, www.comune.pontassieve.fi.it. Lanazione.it - Contributo affitti. Domande solo online entro il 23 novembre Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Un sostegno concreto alle famiglie che vivono momenti economicamente non semplici. È stato reso disponibile l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione da parte dell’unione dei comuni Valdarno e Valdisieve per l’anno 2024. Ledi partecipazione dovranno essere presentatetramite l’identità digitale Spidil 23. Tutta la modulistica, compresi i criteri di assegnazione e la domanda da compilare, sono disponibili sul sito dell’Unione, www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it ed - anche - sulla pagina del Comune di Pontassieve, www.comune.pontassieve.fi.it.

