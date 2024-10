Come funziona Piracy Shield, che dovrebbe blocca il “pezzotto”: frattura politica (Di domenica 27 ottobre 2024) Durante la serata di sabato 19 ottobre il sistema automatico antipirateria creato dalla Lega di Serie A e utilizzato dall’Agcom ha accidentalmente bloccato per sei ore la piattaforma Google Drive, a causa di una segnalazione errata da parte di Dazn, proprietaria dei diritti televisivi esclusivi di buona parte delle partite del campionato italiano. L’incidente, oltre ad aver portato alla diffida di Dazn da parte dell’Agcom stessa, ha causato una frattura politica sull’impiego di questa tecnologia, che diversi osservatori hanno ritenuto fin dal primo momento potenzialmente pericolosa per la rete internet italiana. Quifinanza.it - Come funziona Piracy Shield, che dovrebbe blocca il “pezzotto”: frattura politica Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Durante la serata di sabato 19 ottobre il sistema automatico antipirateria creato dalla Lega di Serie A e utilizzato dall’Agcom ha accidentalmenteto per sei ore la piattaforma Google Drive, a causa di una segnalazione errata da parte di Dazn, proprietaria dei diritti televisivi esclusivi di buona parte delle partite del campionato italiano. L’incidente, oltre ad aver portato alla diffida di Dazn da parte dell’Agcom stessa, ha causato unasull’impiego di questa tecnologia, che diversi osservatori hanno ritenuto fin dal primo momento potenzialmente pericolosa per la rete internet italiana.

