Civitanova-Cisterna oggi in tv | canale orario e diretta streaming Superlega 2024 2025 volley maschile

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Tutto pronto per, partita valevole per la quinta giornata di andata del campionato didi. I cucinieri di Giampaolo Medei, dopo la sconfitta incassata a Verona, vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per tornare al successo e provare così a migliorare la quinta posizione in classifica. Non bisogna però sottovalutare la formazione di Guillermo Falasca, che fin qui ha conquistato un solo punto e va a caccia di una grande prestazione per dare una svolta al proprio campionato. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 27 ottobre all’Eurosuole Forum diMarche. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Cucine Lubedella massima serie del campionato italiano di