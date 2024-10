Liberoquotidiano.it - Casa a Prima Vista, Gianluca Torre non c'è? Chi lo sostituisce in tv

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il noto agente immobiliare disu RealTime,, è stato sostituito da Blasco Pulieri in alcune puntate del seguitissimo format. Blasco, a differenza del collega, non lavora a Milano ma a Roma. Dunque, anche se solo in via temporanea, si è unito alle altre due agenti di Milano, Ida e Mariana, in trasferta dalla Capitale. In particolare, ha aiutato Stefano e sua figlia Laura a cercarea Monza con un budget di 550mila euro. La puntata in questione è andata in onda lo scorso 4 ottobre. Alla fine, però, gli acquirenti hanno scelto l'appartamento proposto da Mariana. Ma chi è Blasco Pulieri? L'agente ha 46 anni, è laureato in sociologia, è sposato e ha una figlia. Ha anche un breve passato da attore: ha preso parte a spot pubblicitari, film e programmi tv. Tra le sue passioni, poi, c'è pure lo sport, soprattutto la vela, di cui è istruttore.