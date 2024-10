Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, Milan su Raspadori: Ibrahimovic tenta la beffa

(Di domenica 27 ottobre 2024) Gli azzurri devono correre ai ripari, ilvuole fare un’offerta per Giacomo: arriva la risposta dei partenopei. Ilha -mai come quest’anno- una rosa davvero lunga anche in panchina, i partenopei possono contare su degli ottimi giocatori per le sostituzioni quando si devono spaccare le partite. David Neres è un chiaro esempio di quanto siano importanti tutti i calciatori per Antonio Conte, non solo i primi undici che giocano come titolari dal primo minuto di gioco. Un calciatore che solitamente non parte da titolare è finito nel mirino del. il Diavolo vorrebbe infatti acquistare Giacomodal. L’ex Sassuolo ha sempre disputato ottime partite nell’anno dello scudetto e ao lo ricordano bene visto che ha uno score positivo con San Siro.