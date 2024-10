“Basta Halloween, è come celebrare il demonio. Si spingono le anime innocenti dei bimbi ad emulare figure malvage”: l’appello del sindaco ai cittadini (Di domenica 27 ottobre 2024) Ecco Halloween ed ecco la polemica annuale di un cattolico. Nell’anno domini 2024 sale in cattedra Davide Carigi, sindaco di Beura-Cardezza, comune del val D’Ossola di millecinquecento abitanti. Carigi ha definito Halloween “una manifestazione brutta e insidiosa”. E fin qui, come dire, de gustibus non est disputandum. Solo che in una lunga lettera aperta indirizzata ai suoi concittadini Carigi ha lanciato un vero e proprio appello contro la festa “pagana” che si celebra il 31 ottobre. Ilfattoquotidiano.it - “Basta Halloween, è come celebrare il demonio. Si spingono le anime innocenti dei bimbi ad emulare figure malvage”: l’appello del sindaco ai cittadini Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Eccoed ecco la polemica annuale di un cattolico. Nell’anno domini 2024 sale in cattedra Davide Carigi,di Beura-Cardezza, comune del val D’Ossola di millecinquecento abitanti. Carigi ha definito“una manifestazione brutta e insidiosa”. E fin qui,dire, de gustibus non est disputandum. Solo che in una lunga lettera aperta indirizzata ai suoi conCarigi ha lanciato un vero e proprio appello contro la festa “pagana” che si celebra il 31 ottobre.

