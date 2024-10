Ballando con le Stelle l’ammissione in diretta di Bianca Guaccero | Tutti meritiamo la felicità

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di domenica 27 ottobre 2024) Dopo tante smentite la conferma del flirt in. L’occasione per conoscersi meglio è arrivata da un viaggio a Londra.e Giovanni Pernice mettono fine ai gossip ed escono allo scoperto. Erano settimane che dietro le quinte di ‘con le‘ si parlava più o meno apertamente della evidente ‘complicità’ trae il suo maestro di danza, ma, i protagonisti, prima di ieri, avevano sempre smentito la relazione. Ieri sera, (sabato 26 ottobre) in, è stata proprio la conduttrice ad ammettere che tra i due c’è qualcosa, il tutto con una serie di gesti, parole e sorrisi sufficientemente chiari. La scoperta del viaggio a Londra fatto dalla coppia – già nella clip prima dell’esibizione in pista – apre le porte a quella che apparirà acome una chiara ammissione.