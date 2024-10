Annunciato il reboot di Steins;Gate: ecco cosa sappiamo (Di domenica 27 ottobre 2024) Al giorno d’oggi non sorprende vedere il vecchio ridiventare nuovo. Dai revival ai reboot, la nostalgia è un elemento potente quando si tratta di intrattenimento, e l’industria degli anime lo sa. Negli ultimi dieci anni sono stati ripresi numerosi anime di alto livello e ora i fan stanno rivolgendo gli occhi a Steins;Gate grazie a un riavvio tanto atteso. Sì, è proprio così! Steins;Gate torna con una serie nuova di zecca. La serie di successo sui viaggi nel tempo ha Annunciato un reboot e il grande progetto è stato ordinato come parte del quindicesimo anniversario del franchise. Quindi, se sei pronto a ricongiungerti con Okabe Rintaro, il tuo sogno diventerà realtà a breve. Steins;Gate attende da tempo un reboot Secondo gli ultimi rapporti, Steins;Gate ha condiviso la notizia di questo riavvio con i fan durante un evento in Giappone. Nerdpool.it - Annunciato il reboot di Steins;Gate: ecco cosa sappiamo Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Al giorno d’oggi non sorprende vedere il vecchio ridiventare nuovo. Dai revival ai, la nostalgia è un elemento potente quando si tratta di intrattenimento, e l’industria degli anime lo sa. Negli ultimi dieci anni sono stati ripresi numerosi anime di alto livello e ora i fan stanno rivolgendo gli occhi a Steins;Gate grazie a un riavvio tanto atteso. Sì, è proprio così! Steins;Gate torna con una serie nuova di zecca. La serie di successo sui viaggi nel tempo haune il grande progetto è stato ordinato come parte del quindicesimo anniversario del franchise. Quindi, se sei pronto a ricongiungerti con Okabe Rintaro, il tuo sogno diventerà realtà a breve. Steins;Gate attende da tempo unSecondo gli ultimi rapporti, Steins;Gate ha condiviso la notizia di questo riavvio con i fan durante un evento in Giappone.

