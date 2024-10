Amadeus commenta il Flop di Chissà chi è e stupisce: decisone drastica in vista! (Di domenica 27 ottobre 2024) Chissà chi è non fa gli ascolti sperati e Amadeus commenta il Flop del suo programma su Nove, ammettendo di avere in mente una soluzione drastica per rilanciare lo share. Comingsoon.it - Amadeus commenta il Flop di Chissà chi è e stupisce: decisone drastica in vista! Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di domenica 27 ottobre 2024)chi è non fa gli ascolti sperati eildel suo programma su Nove, ammettendo di avere in mente una soluzioneper rilanciare lo share.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Amadeus commenta il Flop di Chissà chi è e stupisce: decisone drastica in vista! - Chissà chi è non fa gli ascolti sperati e Amadeus commenta il flop del suo programma su Nove, ammettendo di avere in mente una soluzione drastica per rilanciare lo share. (comingsoon.it)

Chissà chi è, Amadeus sempre più giù nonostante il 'trucchetto': pioggia di critiche dai social - Niente da fare per il buon Sebastiani che sul Nove non riesce proprio a spiccare il volo e viene asfaltato anche da Casa a prima vista: scopriamo di più. (libero.it)

Amadeus e il flop di ascolti di Chissà chi è: «C'è da capire se è il caso di continuare». Pronto il cambio di programma - Per Amadeus è tempo di bilanci. A un mese dall'inizio della sua nuova esperienza sul Nove, il conduttore ha fatto un breve resoconto del suo percorso lontano dalla Rai e ai microfoni ... (msn.com)

Amadeus e il flop di ascolti di Chissà chi è: “C’è da capire se è il caso di continuare” - Amadeus, quindi, non ha escluso un cambio di programmazione: “Devi capire se è il caso di continuare a quell’ora. Bisogna essere pragmatici, non ti puoi intestardire. La statistica ti dà dei segnali ... (tpi.it)