Lapresse.it - Alessandro Giuli: “Ministro ha margini di indipendenza, c’è spazio per la destra progressiva”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ildella Culturatorna a parlare dopo la bufera che lo ha travolto, a partire dalle dimissioni del suo capo di gabinetto Francesco Spano, fresco di nomina. “Undeve avere deiriconoscibili di, soprattutto nella misura in cui, io sonoanche per Saviano, per Scurati, si fa espressione di un governo il cui partito principale ha il 30%, in quel 30% deve esserci loper una, non reazionaria, e che non guarda al passato. È il punto di partenza e la linea invalicabile della nostra missione pubblica, e questo è chiaro anche al presidente del Consiglio che mi ha voluto qui”, ha detto ila ‘La lingua batte’ su Rai Radio3.: “Si può tentare citazione di 27 secondi davanti a politici” “Il grado di complessità è direttamente proporzionale all’interlocutore che hai.