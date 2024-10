Agricoltura, De Castro con Quintavalla (Pd): «Negazionismo e ultra ambientalismo non portano da nessuna parte» (Di domenica 27 ottobre 2024) «Sulla peste suina si poteva fare di più all’inizio. In Puglia, per anni è stata negata l’esistenza della xylella, poi sono spuntati i comitati che si opponevano all’abbattimento degli alberi e infine, dopo un decennio, ci siamo accorti che se avessimo seguito fin dall’inizio le normative europee Ilpiacenza.it - Agricoltura, De Castro con Quintavalla (Pd): «Negazionismo e ultra ambientalismo non portano da nessuna parte» Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di domenica 27 ottobre 2024) «Sulla peste suina si poteva fare di più all’inizio. In Puglia, per anni è stata negata l’esistenza della xylella, poi sono spuntati i comitati che si opponevano all’abbattimento degli alberi e infine, dopo un decennio, ci siamo accorti che se avessimo seguito fin dall’inizio le normative europee

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Agricoltura, De Castro con Quintavalla (Pd) “Aiutare gli agricoltori con progetti e incentivi” - “Le condizioni di partenza sono sicuramente buone”, ha detto De Castro. “L’agricoltura non è nemica dell’ambiente – ha sottolineato Quintavalla – non è giusto mettere le due cose in contrapposizione. (piacenzasera.it)

De Castro con Quintavalla (Pd) “La nomina di Fitto all’Ue fa ben sperare” - “Sulla peste suina si poteva fare di più all’inizio. In Puglia, per anni è stata negata l’esistenza della xylella, poi sono spuntati i comitati che si ... (piacenzasera.it)

"Riallacciare il legame con le nostre comunità rurali" - Per De Castro "non siamo stati in grado di costruire un progetto che coinvolga l'agricoltura europea facendola sentire protagonista della transizione verde, e non imputata. Ma senza l'adesione ... (freshplaza.it)

Agricoltura di sussistenza - L’agricoltura di sussistenza, detta anche di autoconsumo, è una delle quattro principali forme di economia agricola; le altre sono: agricoltura di mercato, agricoltura di speculazione ... (skuola.net)