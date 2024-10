Dailymilan.it - Verso Milan-Napoli, Paulo Fonseca concede un’altra possibilità a Rafael Leao? Le ultime

(Di sabato 26 ottobre 2024)dovrà gestire la situazionein vista del: panchina o titolarità? LeOltre a sciogliere i dubbi sul sostituto di Theo Hernandez e su quello di Tijjani Reijnders. Il tecnico portoghese del, dovrà pensare bene a come gestire l’esterno connazionale. Come noto, contro l’Udinese l’ex Lille partì dalla panchina. Noah Okafor aveva sostituito alla grande il compagno, ma secondo quanto riporta Tuttosport, alla fine con ogni probabilità scenderà in campo Rafa. In un big match come quello contro i partenopei di Conte, non si può sbagliare. Per questo motivo il tecnico non vuole compiere passi falsi.