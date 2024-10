Treviso-Trieste oggi in tv | programma orario e diretta Serie A 2024 2025 basket

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida per la 5^ giornata delladi. Dopo aver vinto all’esordio contro Venezia, la formazione di coach Vitucci si è un po’ fermata, perdendo le successive tre partite. Ora, un derby da giocare in casa per provare a ripartire, contro una squadra in forma. Gli uomini di coach Christian, infatti, sono partiti a razzo vincendo i primi tre incontri, salvo perdere nell’ultimo turno contro Reggio Emilia. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di sabato 26 ottobre sul parquet del Palaverde. Di seguito, le informazioni per seguire in, valida per ladi. RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LAA INIL REGOLAMENTO DELLAA STREAMING E TV – La partita sarà visibile instreaming e in esclusiva su Dazn.