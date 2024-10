TotalEnergies: oltre 700 posti di lavoro e nuovi progetti per il futuro di Tempa Rossa (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter TotalEnergies, una delle principali società energetiche globali, ha recentemente confermato il suo impegno a lungo termine verso la creazione di posti di lavoro di qualità nella regione di Tempa Rossa. L’azienda ha messo in evidenza come il completamento di specifiche attività di costruzione stia influenzando temporaneamente l’occupazione, ma ha anche sottolineato l’intenzione di mantenere e persino espandere la sua presenza lavorativa grazie a nuove iniziative pianificate, in particolare con la proposta da poco annunciata del nuovo pozzo Gorgoglione 3. Con oltre 700 lavoratori attualmente coinvolti, TotalEnergies si sta impegnando a sostenere non solo l’occupazione diretta, ma anche quella indiretta, contribuendo così all’economia locale. Gaeta.it - TotalEnergies: oltre 700 posti di lavoro e nuovi progetti per il futuro di Tempa Rossa Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, una delle principali società energetiche globali, ha recentemente confermato il suo impegno a lungo termine verso la creazione dididi qualità nella regione di. L’azienda ha messo in evidenza come il completamento di specifiche attività di costruzione stia influenzando temporaneamente l’occupazione, ma ha anche sottolineato l’intenzione di mantenere e persino espandere la sua presenza lavorativa grazie a nuove iniziative pianificate, in particolare con la proposta da poco annunciata del nuovo pozzo Gorgoglione 3. Con700 lavoratori attualmente coinvolti,si sta impegnando a sostenere non solo l’occupazione diretta, ma anche quella indiretta, contribuendo così all’economia locale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nicole Kidman : "Sto interpretando tanti ruoli per creare posti di lavoro per i nuovi arrivati a Hollywood" - Le scelte recenti dell'attrice farebbero parte di una vera e propria strategia produttiva per aiutare gli esordienti a Hollywood Con un lunga serie di progetti, tra film per il cinema e serie televisive, a cui preso parte nell'ultimo periodo, Nicole ... (Movieplayer.it)

Il mercato del lavoro a Sondrio : “in palio” mille posti - e a fare da traino è il turismo - Sondrio, 25 ottobre 2024 – Offerta di lavoro in crescita in provincia di Sondrio, col turismo a trainare l’economia. E il trend continuerà almeno fino alla fine dell’anno. Sono infatti 1.210 le opportunità lavorative offerte dalle imprese di ... (Ilgiorno.it)

Fedrigoni - il piano salva-dipendenti. Offerti 180 posti di lavoro alternativi - Un pacchetto di opportunità di lavoro, di cui oltre la metà nelle Marche, per dare un’alternativa alla disoccupazione ai lavoratori della società Giano, realtà del Gruppo Fedrigoni che produce carta da ufficio a Fabriano. Il pacchetto – che vale ... (Ilrestodelcarlino.it)

Action apre nella Tuscia - venti nuovi posti di lavoro - Action arriva nella Tuscia. La catena di discount non food sabato 26 ottobre apre il 12esimo store nel Lazio. A Civita Castellana, il primo in provincia di Viterbo. Il negozio è gestito da uno staff di venti dipendenti, per altrettanti nuovi ... (Viterbotoday.it)