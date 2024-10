Torino celebra la cultura gastronomica con CHEFilm! e l’omaggio a Bob Noto (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La vibrante Torino è stata teatro di una serata unica all’interno di Buonissima 2024, la manifestazione gastronomica e culturale promossa dall’Associazione di Promozione Sociale EatBìn. L’evento si è tenuto il 25 ottobre presso l’UCI Cinema Lingotto, dove il connubio tra cibo e cinema ha preso vita grazie a CHEFilm! Si cena al cinema. Questa manifestazione non è solo un festeggiamento della gastronomia, ma un tributo all’eredità del Noto gastronomo torinese Bob Noto, figura emblematicamente legata alla storia culinaria italiana. Un evento speciale all’UCI Cinema Lingotto L’atmosfera all’UCI Cinema Lingotto è stata calda e avvolgente. Gli ospiti hanno potuto gustare una cena raffinata a base di piatti stellati preparati da quattro celebri chef, amici di Bob Noto. Gaeta.it - Torino celebra la cultura gastronomica con CHEFilm! e l’omaggio a Bob Noto Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La vibranteè stata teatro di una serata unica all’interno di Buonissima 2024, la manifestazionele promossa dall’Associazione di Promozione Sociale EatBìn. L’evento si è tenuto il 25 ottobre presso l’UCI Cinema Lingotto, dove il connubio tra cibo e cinema ha preso vita grazie a! Si cena al cinema. Questa manifestazione non è solo un festeggiamento della gastronomia, ma un tributo all’eredità delgastronomo torinese Bob, figura emblematicamente legata alla storia culinaria italiana. Un evento speciale all’UCI Cinema Lingotto L’atmosfera all’UCI Cinema Lingotto è stata calda e avvolgente. Gli ospiti hanno potuto gustare una cena raffinata a base di piatti stellati preparati da quattro celebri chef, amici di Bob

La carica dei grandi chef a Torino per Buonissima - festa gastronomica fino al 27 ottobre - A giudicare dalla curiosità e dalla folla, il sistema che ha portato gli chef in alto, nei cieli in cui solitamente brillano le stelle del cinema e della musica, è tutt’altro che finito. Lo si scopre a Buonissima, kermesse torinese alla IV ... (Panorama.it)