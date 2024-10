The Traitors / Il Castello: un cantante di Amici nel cast del nuovo reality di PrimeVideo (Di sabato 26 ottobre 2024) A distanza di circa quattro mesi dall’annuncio dell’arrivo di The Traitors su PrimeVideo, Gabriele Parpiglia su RTL 102.5 nel programma Protagonisti, ha svelato un altro nome che sarebbe stato contattato dagli autori e che lui sostiene essere “il primo concorrente ufficiale”: LDA! #LDA primo concorrente ufficiale de “Il castello” prossimamente su Prime@Parpiglia #AscoltiTv pic.twitter.com/se3jGeA51t — Boomerissima (@Boomerissima) October 25, 2024 In Italia il reality The Traitors (ufficialmente I Traditori) potrebbe cambiare titolo in Il castello e – secondo quanto raccontato sempre da Parpiglia su RTL – altri nomi contattati sarebbero l’ex moglie di Alvaro Morata ovvero Alice Campello, la tiktoker Samara Tramontana e NewMartina. Biccy.it - The Traitors / Il Castello: un cantante di Amici nel cast del nuovo reality di PrimeVideo Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di sabato 26 ottobre 2024) A distanza di circa quattro mesi dall’annuncio dell’arrivo di Thesu, Gabriele Parpiglia su RTL 102.5 nel programma Protagonisti, ha svelato un altro nome che sarebbe stato contattato dagli autori e che lui sostiene essere “il primo concorrente ufficiale”: LDA! #LDA primo concorrente ufficiale de “Il” prossimamente su Prime@Parpiglia #AscoltiTv pic.twitter.com/se3jGeA51t — Boomerissima (@Boomerissima) October 25, 2024 In Italia ilThe(ufficialmente I Traditori) potrebbe cambiare titolo in Ile – secondo quanto raccontato sempre da Parpiglia su RTL – altri nomi contattati sarebbero l’ex moglie di Alvaro Morata ovvero Alice Campello, la tiktoker Samara Tramontana e NewMartina.

