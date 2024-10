Terracina / Tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti, controlli e sanzioni (Di sabato 26 ottobre 2024) Terracina – Tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti a Terracina. Prosegue la grande campagna di controllo e monitoraggio del territorio voluta dall’Assessore Casabona coadiuvato dalla Polizia Locale con grande solerzia. Sono due le persone sanzionate negli ultimi giorni durante i controlli della Polizia Locale di Terracina per verificare il corretto conferimento dei rifiuti e il L'articolo Terracina / Tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti, controlli e sanzioni Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Terracina / Tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti, controlli e sanzioni Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di sabato 26 ottobre 2024)dei. Prosegue la grande campagna dillo e monitoraggio del territorio voluta dall’Assessore Casabona coadiuvato dalla Polizia Locale con grande solerzia. Sono due le persone sanzionate negli ultimi giorni durante illi della Polizia Locale diper verificare il corretto conferimento deie il L'articolodeilli eTemporeale Quotidiano.

