Tentato suicidio dal ponte di Villa Fabio il racconto del primo soccorritore | Ho sentito un forte tonfo e l' ho visto annaspare

"Ero sulla mia barca quando ho sentito un forte tonfo. E ho visto questo signore che era nel bel mezzo del fiume, portato dalla corrente Mentre cercava di nuotate affondava e riemergeva con grida strozzate dal freddo Mi sono tolto la maglia e sono salito sulla barca per cercare di aiutarlo"

