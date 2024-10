“Tale e quale show”, sale sul palco per imitare Katia Ricciarelli ma finisce male (VIDEO) (Di sabato 26 ottobre 2024) News tv. “Tale e quale show”, sale sul palco per imitare Katia Ricciarelli ma finisce male – Questa settimana a «Tale e quale show», il programma condotto da Carlo Conti, una concorrente si è trovata ad interpretare Katia Ricciarelli sulle note della celebre “Tu che m’hai preso il cuore”. La sua esibizione però ha avuto un “problemino”. Ecco cos’è successo in diretta su Rai 1. ( dopo le foto) Leggi anche: “Tale e quale show”, chi ha vinto la sesta puntata Leggi anche: “Temptation Island”, l’ex tentatrice irriconoscibile dopo l’incidente stradale “Tale e quale show”, sale sul palco per imitare Katia Ricciarelli ma finisce male Ieri, venerdì 35 ottobre 2024, è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di “Tale e quale show”. Tvzap.it - “Tale e quale show”, sale sul palco per imitare Katia Ricciarelli ma finisce male (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di sabato 26 ottobre 2024) News tv. “”,sulperma– Questa settimana a «», il programma condotto da Carlo Conti, una concorrente si è trovata ad interpretaresulle note della celebre “Tu che m’hai preso il cuore”. La sua esibizione però ha avuto un “problemino”. Ecco cos’è successo in diretta su Rai 1. ( dopo le foto) Leggi anche: “”, chi ha vinto la sesta puntata Leggi anche: “Temptation Island”, l’ex tentatrice irriconoscibile dopo l’incidente stradale “”,sulpermaIeri, venerdì 35 ottobre 2024, è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di “”.

“La signora…”. Tale e quale show - sale sul palco per fare Katia Ricciarelli : interviene quella vera - Questa settimana a Tale e Quale Show, Carmen Di Pietro ha stupito il pubblico con una sua personale interpretazione di Katia Ricciarelli, cantando la celebre “Tu che m’hai preso il cuor”. L’esibizione, però, non è partita come previsto: dopo poche ... (Caffeinamagazine.it)

