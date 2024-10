Suviana, Enel Green Power frena: "Non c’è amianto nella centrale" (Di sabato 26 ottobre 2024) Bologna, 26 ottobre 2024 – "Non sono mai state riscontrate tracce di fibre di amianto in nessuna delle analisi e dei campionamenti eseguiti periodicamente all’interno delle acque del pozzo, sia da Enel che da parte degli enti preposti al controllo. Inoltre, anche le analisi della qualità dell’aria, effettuate dalla società in linea con le prescrizioni degli enti preposti, hanno escluso la presenza di amianto". Enel Green Power frena e risponde così alla notizia uscita ieri sul Carlino sullo slittamento per motivi di sicurezza dei lavori di svuotamento dell’impianto di Bargi di Camugnano, sul lago di Suviana, ancora allagato dopo l’incidente che il 9 aprile scorso ha causato la morte di sette lavoratori e il ferimento di altri cinque loro colleghi. Ilrestodelcarlino.it - Suviana, Enel Green Power frena: "Non c’è amianto nella centrale" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Bologna, 26 ottobre 2024 – "Non sono mai state riscontrate tracce di fibre diin nessuna delle analisi e dei campionamenti eseguiti periodicamente all’interno delle acque del pozzo, sia dache da parte degli enti preposti al controllo. Inoltre, anche le analisi della qualità dell’aria, effettuate dalla società in linea con le prescrizioni degli enti preposti, hanno escluso la presenza di".e risponde così alla notizia uscita ieri sul Carlino sullo slittamento per motivi di sicurezza dei lavori di svuotamento dell’impianto di Bargi di Camugnano, sul lago di, ancora allagato dopo l’incidente che il 9 aprile scorso ha causato la morte di sette lavoratori e il ferimento di altri cinque loro colleghi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Suviana, slitta il sopralluogo. Trovato amianto nel sito - Ad aprile la strage con sette vittime: la centrale resta inagibile e pericolosa. Si va verso i primi indagati: attesa la relazione preliminare dei consulenti ... (ilrestodelcarlino.it)

Frammenti di cemento amianto durante gli scavi, attivato il protocollo - Il ritrovamento di frammenti di altri materiali è una situazione che si verifica non di rado quando si realizzano scavi per sottoservizi e di fronte a questa possibilità esistono procedure rigorose ch ... (padovaoggi.it)

Sai come proteggere la caldaia esterna dal freddo? 4 metodi efficaci - Con l'arrivo dell'inverno, ci sono molte accortezze da prendere in casa, per evitare di rovinare strumenti ed elettrodomestici che si utilizzano quotidianamente. Se però fuori c’è il gelo, come proteg ... (idealista.it)

Amianto e centrali ENEL: esposizione professionale in tutte le centrali comprese quelle della Toscana, Liguria, Piemonte e Lombardia - Amianto e produzione e distribuzione energia elettrica. Continua la scia di casi di malattie asbesto correlate tra coloro che hanno lavorato nel settore della produzione, distribuzione di energia elet ... (lavocedigenova.it)