Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri “CHE NE SAI”, Il Nuovo Singolo di LYANT

Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com

(Di sabato 26 ottobre 2024) A partire da venerdì 25 ottobre 2024, “CHE NE SAI”, ilbrano di, è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica. Quest’opera, nata dalla sinergia trae Upmusic, si distingue per la sua freschezza e il suo messaggio ottimista, ispirato a esperienze personali. Con un’influenza sonora che evoca gli anni ’70, l’artista comunica, attraverso un ritmo vivace, la sensazione di riscatto vissuta nei momenti di crisi creativa. La canzone tocca il tema della paralisi che possiamo avvertire nella vita, evidenziando l’importanza di affrontare le sfide con il proprio approccio e nei propri tempi. “CHE NE SAI” su Streaming e Radio dal 25 ottobre A partire da venerdì 25 ottobre 2024, ildiintitolato “CHE NE SAI” è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e entrerà in rotazione radiofonica.