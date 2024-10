Rifiuti a Giugliano, appalti irregolari: indagati il sindaco Pirozzi e l’ex primo cittadino Poziello (Di sabato 26 ottobre 2024) Nuovo terremoto politico-giudiziario a Giugliano, dove il sindaco in carica Nicola Pirozzi e l’ex primo cittadino Antonio Poziello risulterebbero indagati nell’ambito di un’inchiesta riguardante l’appalto per la raccolta dei Rifiuti affidato alla Teknoservice. Rifiuti a Giugliano, appalti irregolari: indagati il sindaco Pirozzi e l’ex primo cittadino Poziello Come anticipa Internapoli.it, la Procura di Napoli Nord L'articolo Rifiuti a Giugliano, appalti irregolari: indagati il sindaco Pirozzi e l’ex primo cittadino Poziello Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Rifiuti a Giugliano, appalti irregolari: indagati il sindaco Pirozzi e l’ex primo cittadino Poziello Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Nuovo terremoto politico-giudiziario a, dove ilin carica NicolaAntoniorisulterebberonell’ambito di un’inchiesta riguardante l’appalto per la raccolta deiaffidato alla Teknoservice.ilCome anticipa Internapoli.it, la Procura di Napoli Nord L'articoloilTeleclubitalia.

