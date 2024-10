Sport.quotidiano.net - Promozione La capolista nel mirino del Vismara

(Di sabato 26 ottobre 2024) L’ottava giornata del girone di andata del campionato dipropone oggi cinque anticipi, tra questi il derby- Fermignanese, match clou di questo weekend calcistico. Domani scenderanno in campo le altre cinque provinciali. Questo il programma odierno.2008-Fermignanese. "Affrontiamo – dice alla vigilia del derby il trainer delPierangelo Fulgini – una Fermignanese prima in classifica che con tale posizione rispecchia l’importanza del suo organico e dell’obiettivo per cui è stata costruita. Sarà stimolante per noi confrontarci e misurarci con loro per vedere a che punto siamo". Dalla parte della Fermignanese il commento pre-partita è del Team Manager Giulio Rossi: "Penso che ilsia una squadra ben attrezzata, lo dimostra il fatto che non ha mai perso nonostante abbia incontrato squadre favorite sulla carta.