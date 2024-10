Prevenzione, Protezione e Consapevolezza: a Nisida parte il progetto “Noi Ci Siamo” (Di sabato 26 ottobre 2024) La lotta contro le infezioni da HCV (virus dell’epatite C) e HIV continua con nuove iniziative di sensibilizzazione e informazione, rivolte soprattutto alle giovani generazioni. Il 29 ottobre alle ore 11:30, presso la Sala Conferenze dell’Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli, sarà presentata la campagna “Prevenzione a Nisida: Noi Ci Siamo”, promossa dall’Ospedale Fatebenefratelli e dall’Istituto Penitenziario Minorile di Nisida, con il contributo non condizionato di Abbvie. Questa iniziativa nasce dall’urgenza di colmare il vuoto di conoscenza dei rischi delle infezioni virali a trasmissione ematica tra i giovani, una fascia di popolazione che troppo spesso sottovaluta la pericolosità di patologie come HIV e HCV. Attraverso la campagna, i promotori mirano a educare i giovani detenuti dell’Istituto di Nisida sui rischi di contagio e sulle modalità di Prevenzione. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La lotta contro le infezioni da HCV (virus dell’epatite C) e HIV continua con nuove iniziative di sensibilizzazione e informazione, rivolte soprattutto alle giovani generazioni. Il 29 ottobre alle ore 11:30, presso la Sala Conferenze dell’Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli di Napoli, sarà presentata la campagna “: Noi Ci”, promossa dall’Ospedale Fatebenefratelli e dall’Istituto Penitenziario Minorile di, con il contributo non condizionato di Abbvie. Questa iniziativa nasce dall’urgenza di colmare il vuoto di conoscenza dei rischi delle infezioni virali a trasmissione ematica tra i giovani, una fascia di popolazione che troppo spesso sottovaluta la pericolosità di patologie come HIV e HCV. Attraverso la campagna, i promotori mirano a educare i giovani detenuti dell’Istituto disui rischi di contagio e sulle modalità di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cerveteri : attività di prevenzione e monitoraggio della Protezione Civile in vista del maltempo - Facebook WhatsApp Twitter In risposta alle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando il territorio di Cerveteri, la Protezione Civile Comunale è mobilitata per garantire la sicurezza dei cittadini. In questo contesto, il ... (Gaeta.it)

A scuola di prevenzione con la Protezione civile - La Protezione Civile dell’Unione dei Comuni Savena-Idice incontra la popolazione per illustrare il piano di protezione civile e il sistema di allertamento. Appuntamento per l’incontro pubblico a Pianoro oggi, alle ore 20.30, al Museo di Arte e ... (Ilrestodelcarlino.it)

Il libro. “Gli italiani e i rischi naturali” : da Musumeci un manifesto contro il fatalismo. «La Protezione civile è prevenzione» - È un manifesto “contro il fatalismo” il libro-intervista del ministro per la Protezione civile e le politiche del Mare, Nello Musumeci, Gli italiani e i rischi naturali -Perché la prevenzione ci può salvare (Rubbettino), presentato oggi presso la ... (Secoloditalia.it)

"Io non rischio" - giornata di prevenzione con i volontari della protezione civile - L’Amministrazione comunale di Casapulla, guidata dal sindaco Ferdinando Bosco, sostiene, insieme all’assessore delegato alla Protezione civile Santina Santorelli, l'iniziativa “Io Non Rischio” promossa dal Gruppo comunale di Protezione Civile ... (Casertanews.it)