Piacenza, 13enne morta dopo caduta dal tetto: indagato il fidanzato di 15 anni

(Di sabato 26 ottobre 2024) L'indagine sulla morte della ragazzache ieri è precipitata daldi un palazzo aè per omicidio volontario e in vista dell'autopsia, fissata per lunedì alla Procura per minorenni di Bologna, è statoe ha ricevuto un avviso di garanzia il 15enne che era con lei e che ieri è stato a lungo interrogato e poi rilasciato. "L'ha buttata giù lui, non era pazza, né depressa, è stata l'ennesima vittima di violenza" aveva scritto in uno sfogo pubblico sui social la sorella della vittima. "Era ossessionato da lei, ha provato in tutti i modi a liberarsi di questo reietto", ha scritto pubblicando anche alcuni screenshot delle chat con la sorella che evidenziano alcuni comportamenti del ragazzo ritenuti problematici.