Pallamano A Gold / Solo un punto per la Macagi Cingoli: Eppan rimonta dal -5 e pareggia 30-30

La squadra di Palazzi va per tre volte sul +5: a tre minuti dalla fine subisce la rimonta degli alto-atesini sbagliando cinque tiri dai 6 metri

Cingoli, 26 ottobre 2024 – La Macagi Cingoli butta via in 80 secondi la seconda vittoria stagionale in Serie A Gold di Pallamano. I ragazzi di Palazzi, infatti, hanno pareggiato per 30-30 lo scontro salvezza dell'8^ giornata contro Eppan, sciupando un vantaggio di 5 reti conquistato al 57°. Negli ultimi tre minuti, però, cinque errori al tiro dei cingolani e 4 gol consecutivi della banda di Forer fissano il definitivo pareggio. Con questo punto, comunque, Cingoli riesce a staccare in classifica Camerano e Chiaravalle a quota 3 punti. Il bicchiere, comunque, è mezzo vuoto.

Primo tempo

Già nella prima frazione la Macagi riesce a mantenere dalla sua parte l'inerzia della partita, conquistando vantaggi di 3 reti a ripetizione.

