Morta 13enne a Piacenza: indagini per omicidio volontario e un giovane indagato (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una tragedia ha colpito la città di Piacenza, dove ieri una ragazza di soli 13 anni è Morta dopo essere precipitata dal tetto di un palazzo. Gli eventi che hanno portato a questa tragica fine sono al centro di un’indagine condotta dalla Procura per minorenni di Bologna, che si sta concentrando sul possibile omicidio volontario. La giovanissima vittima, insieme a un coetaneo, si trovava sul tetto dell’edificio quando è avvenuto il drammatico incidente, che ha lasciato la comunità locale profondamente scossa. Dettagli sull’incidente e il giovane indagato Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, il giovane di 15 anni che era con la ragazza è stato sottoposto a lungo interrogatorio dopo l’accaduto. Gaeta.it - Morta 13enne a Piacenza: indagini per omicidio volontario e un giovane indagato Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una tragedia ha colpito la città di, dove ieri una ragazza di soli 13 anni èdopo essere precipitata dal tetto di un palazzo. Gli eventi che hanno portato a questa tragica fine sono al centro di un’indagine condotta dalla Procura per minorenni di Bologna, che si sta concentrando sul possibile. La giovanissima vittima, insieme a un coetaneo, si trovava sul tetto dell’edificio quando è avvenuto il drammatico incidente, che ha lasciato la comunità locale profondamente scossa. Dettagli sull’incidente e ilSecondo quanto ricostruito fino a questo momento, ildi 15 anni che era con la ragazza è stato sottoposto a lungo interrogatorio dopo l’accaduto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Piacenza - parla la sorella della 13enne morta cadendo dal tetto di casa : «Non era pazza l’ha buttata giù lui - era ossessionato» - «L’ha buttata giù lui, non era pazza, né depressa, è stata l’ennesima vittima di violenza». A sfogarsi sui social è la sorella 22enne della ragazzina di 13 anni morta ieri a Piacenza, precipitata da uno spazio condominiale. Lo sfogo è stato ... (Open.online)

Piacenza - 13enne morta caduta da un palazzo. Si indaga sui coetanei - interrogato il fidanzato di 15 anni - Il volo da un tetto, la tragedia, le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura per i minorenni: al centro dell'indagine, la morte della ragazzina di 13 anni, caduta da un tetto di... (Ilmattino.it)

Ragazzina morta a Piacenza - pm : natura della caduta non è certa - La Procura per i minori di Bologna "non ha disposto provvedimenti restrittivi" per il caso della 13enne morta precipitata da un tetto a Piacenza. "Al momento non è ancora possibile esprimersi sulla natura accidentale o volontaria della caduta, né se ... (Quotidiano.net)

Piacenza - 14enne cade da terrazzino : morta sul colpo. Interrogato l’amico che era in casa - È caduta dal terrazzo di una soffitta e, dopo un volo di 10 metri, è morta sul colpo. La vittima è una ragazza di 14 anni di origini albanesi, morta questa mattina, 25 ottobre, in via IV novembre a Piacenza. La giovane si trovava con un coetaneo ... (Open.online)