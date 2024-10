Mistermovie.it - Mister Movie | Tale E Quale Show, il Web contro Pupo, cos’ha detto per far infuriare i telespettatori

(Di sabato 26 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia:è tornato come quarto giudice a, ma le sue battute inappropriate hanno scatenato un’ondata di critiche sui social. Il pubblico chiede a gran voce la sua esclusione dal programma.nel mirino delle polemiche aLa presenza dicome quarto giudice acontinua a far discutere. Dopo le polemiche scatenate dalla sua partecipazione precedente, il cantante è tornato a suscitare reazioni negative con i suoi commenti considerati fuori luogo e offensivi. Durante l’ultima puntata,ha rivolto battute inappropriate a diverse concorrenti, tra cui Verdiana Zangaro, Amelia Villano e Carmen Di Pietro. In particolare, ha fatto riferimento in modo allusivo all’aspetto fisico e alla vita privata delle concorrenti, scatenando l’indignazione del pubblico.