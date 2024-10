Mistermovie.it - Mister Movie | Il prequel di Master and Commander riceve un aggiornamento, ha una “sceneggiatura fantastica”

(Di sabato 26 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Dopo oltre vent’anni dall’uscita diand: The Far Side of the World, sembra che 20th Century Studios stia valutando un ritorno in alto mare con undel celebre film storico. Steve Asbell, presidente della compagnia, ha recentemente confermato a The Hollywood Reporter che stanno lavorando con determinazione per realizzare il progetto, anche se mancherebbe ancora un regista adatto. Un Progetto da Tempo in Cantiere Nel corso dell’intervista, Asbell ha espresso il suo legame speciale conand, essendo stato uno dei primi film a cui ha lavorato per la Fox. Secondo Asbell, ladelè già pronta e molto promettente. Il progetto necessita solo di un regista capace di cogliere l’essenza e l’epica che hanno caratterizzato il film originale del 2003.