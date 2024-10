Milano si prepara ad ospitare la prima Zero One Hundred Conference dedicata a capitale privato e venture capital (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Milano si sta affermando sempre di più come epicentro dell’innovazione e della finanza, e dal 28 al 30 ottobre avrà il privilegio di ospitare la prima edizione della “Zero One Hundred Conference Mediterranean” presso la sede di Borsa Italiana. Questo evento internazionale rappresenta un’importante opportunità di networking per i principali operatori del settore del capitale privato, venture capital e private equity, mettendo in contatto investitori locali e globali. Con un programma ricco di confronto e discussione, la manifestazione si preannuncia un’occasione imperdibile per tutti gli attori del mercato. Un evento lungamente atteso La “Zero One Hundred Conference Mediterranean” è il risultato di una sinergia tra Zero One Hundred Conferences, l’assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Milano e Milano&Partners. Gaeta.it - Milano si prepara ad ospitare la prima Zero One Hundred Conference dedicata a capitale privato e venture capital Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twittersi sta affermando sempre di più come epicentro dell’innovazione e della finanza, e dal 28 al 30 ottobre avrà il privilegio dilaedizione della “OneMediterranean” presso la sede di Borsa Italiana. Questo evento internazionale rappresenta un’importante opportunità di networking per i principali operatori del settore dele private equity, mettendo in contatto investitori locali e globali. Con un programma ricco di confronto e discussione, la manifestazione si preannuncia un’occasione imperdibile per tutti gli attori del mercato. Un evento lungamente atteso La “OneMediterranean” è il risultato di una sinergia traOnes, l’assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di&Partners.

