Milan, il rinvio stravolge la scelta su Leao: ecco cos’è cambiato nella testa di Fonseca (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Milan non scenderà in campo questo weekend a causa del rinvio della gara contro il Bologna Rafael Leao, attaccante del Milan, potrebbe beneficiare del rinvio della gara contro il Bologna. Questo perché secondo Tuttosport, l’ex Lille non sarebbe partito titolare contro i felsinei. Era infatti previsto turn over in vista del big match contro il Calcionews24.com - Milan, il rinvio stravolge la scelta su Leao: ecco cos’è cambiato nella testa di Fonseca Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Ilnon scenderà in campo questo weekend a causa deldella gara contro il Bologna Rafael, attaccante del, potrebbe beneficiare deldella gara contro il Bologna. Questo perché secondo Tuttosport, l’ex Lille non sarebbe partito titolare contro i felsinei. Era infatti previsto turn over in vista del big match contro il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bologna-Milan - prima l’idea Como poi Empoli e a sorpresa il rinvio : in Lega litigano! La ricostruzione - Bologna-Milan, prima le piste Como ed Empoli o l’ipotesi a porte chiuse: poi a sorpresa il rinvio e i litigi in Lega. Che caos! Un vero e proprio caos! La sfida tra Bologna e Milan, che sarebbe dovuta andare in scena nella giornata di sabato 26 ... (Dailymilan.it)

Bologna-Milan - Lotito (alleato di De Laurentiis) ha spinto per il rinvio - Bologna-Milan, iniziano a uscire retroscena sulla riunione di Lega. Secondo 'La Repubblica' Lotito, alleato di De Laurentiis, ha spinto per il rinvio (Pianetamilan.it)

Bologna - l’ad Fenucci : “Milan? Rinvio la scelta più saggia” | VIDEO - L'amministratore delegato del Bologna, Fenucci commenta la decisione di rinviare la gara casalinga contro il Milan L'amministratore delegato del Bologna, Fenucci commenta la decisione di rinviare la gara casalinga contro il Milan: guarda il video ... (Pianetamilan.it)

Dopo il rinvio con il Milan. Italiano ora tira il fiato. Nel viaggio a Cagliari ci sarà il miglior Bologna - Lunedì, nella vigilia di Champions con l’Aston Villa, Vincenzo Italiano promise che il suo Bologna sarebbe sceso in campo anche per regalare una piccola gioia a chi, in quelle ore, sotto le Due Torri era impegnato con stivali e badili a ... (Sport.quotidiano.net)