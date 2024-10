Migranti in Albania, Meloni: “Supereremo ogni sentenza irragionevole” (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Supereremo tutti gli ostacoli, ogni sentenza irragionevole e il protocollo funzionerà, sono pronta a lavorarci giorno e notte". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel comizio finale del centrodestra a sostegno della candidatura di Marco Bucci per le elezioni regionali in Liguria, si esprime sul "famoso protocollo Italia-Albania" che "desta interesse a Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – "tutti gli ostacoli,e il protocollo funzionerà, sono pronta a lavorarci giorno e notte". Così la presidente del Consiglio Giorgia, nel comizio finale del centrodestra a sostegno della candidatura di Marco Bucci per le elezioni regionali in Liguria, si esprime sul "famoso protocollo Italia-" che "desta interesse a

Meloni : «Mail di Patarnello? Mai parlato di complotto. Senza Superbonus a ogni pensione minima 20mila euro» - Il bilancio dopo due anni che le permette di sentirsi «in pace con la coscienza». E poi il caso Spano-Giuli, la Manovra, i migranti in Albania. Giorgia Meloni interviene sui temi... (Ilmessaggero.it)

Asili nido in crisi - il governo Meloni non riesce a garantire 1 posto ogni 3 bambini - Il governo Meloni non riesce a raggiungere l’obiettivo del Pnrr per i posti negli asili nido. Il target di garantire un posto ogni tre bambini sotto i tre anni, già mancato nel 2010, sembra sempre più lontano, con il recente piano strutturale di ... (Quifinanza.it)