Manovra controllori dello Stato in tutte le imprese che ricevono almeno 100mila euro di aiuti pubblici Anche in 80 giornali ecco quali

Rappresentanti del ministero di Economia e Finanza "nei collegi di revisione o sindacali di società, enti, organismi e fondazioni che ricevono, Anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico dello Stato, di entità significativa". Lo prevede la legge di Bilancio appena trasmessa alla Camera. L'articolo 112 si intitola infatti "Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica". Un modo di verificare come vengono spesi i soldi pubblici che entrano nel mondo produttivo, attraverso la nomina di un rappresentante del MEF che andrà a sostituire uno dei sindaci di nomina aziendale a partire "dalla prima scadenza del collegio successiva all'esercizio in cui si verificano le condizioni stabilite", dice il secondo comma.

