Lipsia Openda show! Ma Rose perde un titolare Torna Klostermann

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ilvince 3-1 contro il Friburgo e va momentaneamente al primo posto in Bundesliga.un, ma recuperaprotagonista della sfida con una grande prestazione. La situazione in vista della sfida di UEFA Champions League contro l’Inter. SOTTO DI UNO – Ilcontinua a dominare la scena in Bundesliga, collezionando la quarta vittoria consecutiva in campionato contro il Friburgo, superato per 3-1. Una vittoria che conferma lo stato di forma straordinario della squadra di Marcoe permette aldi salire momentaneamente in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sul Bayern Monaco, che affronterà domani il Bochum, attualmente ultimo in classifica.