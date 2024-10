Lecco, le Volanti nelle zone a rischio della città: controllate 130 persone e 40 auto (Di sabato 26 ottobre 2024) Lecco, 26 ottobre 2024 – Lecco è più sicura. Continuano i controlli in centro, vicino alla stazione ferroviaria e nelle zone ritenute più a rischio per aggressioni, risse e spaccio. Su ordine del questore Stefania Marrazzo negli ultimi giorni sono stati organizzati servizi di controllo straordinario. All'operazione hanno partecipato gli agenti della Volanti e della Pasi, che è la Polizia amministrativa, della Polfer e dell'Anticrimine di Milano. Diversi i posti di controllo e le ispezioni in città. CARDINI Lecco = LA DOTTORESSA STEFANIA MARAZZO NOMINATA NUOVO QUESTORE DI Lecco , SUCCEDE AL QUESTORE OTTAVIO ARAGONA - 3-10-2024 I numeri Complessivamente sono state identificate 130 persone, sono stati controllati 40 veicoli e sono state compiute verifiche in quattro esercizi commerciali del capoluogo lariano. Ilgiorno.it - Lecco, le Volanti nelle zone a rischio della città: controllate 130 persone e 40 auto Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024), 26 ottobre 2024 –è più sicura. Continuano i controlli in centro, vicino alla stazione ferroviaria eritenute più aper aggressioni, risse e spaccio. Su ordine del questore Stefania Marrazzo negli ultimi giorni sono stati organizzati servizi di controllo straordinario. All'operazione hanno partecipato gli agentiPasi, che è la Polizia amministrativa,Polfer e dell'Anticrimine di Milano. Diversi i posti di controllo e le ispezioni in. CARDINI= LA DOTTORESSA STEFANIA MARAZZO NOMINATA NUOVO QUESTORE DI, SUCCEDE AL QUESTORE OTTAVIO ARAGONA - 3-10-2024 I numeri Complessivamente sono state identificate 130, sono stati controllati 40 veicoli e sono state compiute verifiche in quattro esercizi commerciali del capoluogo lariano.

