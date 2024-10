Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Attacco esplosivo e Cannavò cursore è super

(Di sabato 26 ottobre 2024) Vukovic 6: match da spettatore. Gestisce correttamente le poche occasioni in cui viene coinvolto. Coppola6,5: re dei contrasti e delle uscite pulite.L’ ingenua ammonizione è l’unica pecca del match. Dal 27 st Ceccacci 6: combattivo. Con grande determinazione si butta nella mischia. Palomba 6,5: oltre alle frequenti avanzate offensive dove non sfigura risulta solido difensivamente. Zoia 6,5: preciso. Fornisce un assist pregevole per la doppietta di Nicastro ed un buon apporto in entrambe le fasi. Peixoto 6,5: con ottimi allunghi offensivi risulta spesso pericoloso. A volte impreciso nella propria metà campo. Di Paola 6,5: artigiano della qualità. Insidioso in varie occasioni, costante fornitore di ottimi palloni. Dal 15° s.t Tonucci 6: Grintoso e determinato. Paganini 7: indispensabile. Pericoloso con un incornata alla mezz’ora è prezioso in ogni situazione.