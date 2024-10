La Salernitana si sveglia tardi: granata ko a Cremona (Di sabato 26 ottobre 2024) Non basta un tempo, non basta la reazione rabbiosa della ripresa: allo stadio Zini cala il sipario con un tempo di anticipo, la Salernitana si butta via e perde la seconda gara di fila (2-1), dopo il tonfo casalingo contro lo Spezia. Il calendario adesso offre la possibilitĂ del riscatto Salernotoday.it - La Salernitana si sveglia tardi: granata ko a Cremona Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Non basta un tempo, non basta la reazione rabbiosa della ripresa: allo stadio Zini cala il sipario con un tempo di anticipo, lasi butta via e perde la seconda gara di fila (2-1), dopo il tonfo casalingo contro lo Spezia. Il calendario adesso offre la possibilitĂ del riscatto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Serie B: la Cremonese vince ancora, Salernitana sconfitta 2 a 1. Successo anche per il Cesena, pari per il Cosenza. Risultati e classifica aggiornata - CREMONESE-SALERNITANA 2-1 / La formazione di casa sblocca il match grazie al sigillo di Collocolo e raddoppia al 45' con Bonazzoli. Nella ripresa Ferrari riapre i conti ma non basta per evitare la ... (ilovepalermocalcio.com)

La Salernitana si sveglia tardi: granata ko a Cremona - La squadra di Martusciello subisce il gol di Collocolo al 20' e di Bonazzoli al 45'. Poi Ferrari di testa accorcia le distanze, ma non basta ... (salernotoday.it)

Martusciello presenta Cremonese-Salernitana: «Loro tra le squadre con ambizione maggiore» - Alla vigilia della sfida tra Cremonese e Salernitana è intervenuto il tecnico dei granata Martusciello per presentare il match: «Attacco? Non credo che ci sia un problema nel reparto offensivo, mi pre ... (ilovepalermocalcio.com)

Palermo, l’ultimatum di Dionisi: “Dobbiamo vincere in casa, ora basta” - Il Palermo torna a giocare davanti ai propri tifosi allo stadio “Renzo Barbera”. Sabato 26 ottobre alle ore 15.00 arriva la Reggiana, in seguito alla rimonta (da 0-2 a 2-2) subita dal Modena nel turno ... (livesicilia.it)