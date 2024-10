Quotidiano.net - La Russa, 'Report lo guarda chi ha interesse, non io'

(Di sabato 26 ottobre 2024) "Quei programmi vannoti da chi ha, non da me". Così il presidente del Senato Ignazio Lareplicando ai cronisti che, a margine di un evento a Milano, gli chiedevano se domenica guarderà Inter-Juventus o. Riguardo poi allo stadio ha osservato: "sono contento solo a metà perché voglio capire che cosa significa rifunzionalizzare San Siro". "Se è un trucco per abbatterlo - ha detto - facendo finta di non abbatterlo sono contrario. Secondo me la cosa migliore è non toccarlo, rinfunzionalizzarlo senza toccarlo: costa meno, non ci sono danni ambientali, non ci sono danni per l'aria che respiriamo e si risparmiano i costi di demolizione".