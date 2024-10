Il Ministro Piantedosi ringrazia Mirabella Eclano per l'ospitalità durante il G7 dei Ministri dell'Interno (Di sabato 26 ottobre 2024) Lettera di ringraziamento al Sindaco e alla Città di Mirabella Eclano da parte del Ministro Matteo Piantedosi dopo il G7 dei Ministri dell'Interno: «Con coraggio e generosità, Mirabella Eclano e l'Irpinia tutta si sono aperte ai Grandi, dimostrando di saper essere all'altezza di una sfida Avellinotoday.it - Il Ministro Piantedosi ringrazia Mirabella Eclano per l'ospitalità durante il G7 dei Ministri dell'Interno Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Lettera dimento al Sindaco e alla Città dida parte delMatteodopo il G7 dei: «Con coraggio e generosità,e l'Irpinia tutta si sono aperte ai Grandi, dimostrando di saper essere all'altezza di una sfida

Ciclismo e sicurezza stradale : grave incidente a Mirabella Eclano - un ciclista in ospedale - Facebook WhatsApp Twitter Un grave incidente stradale si è verificato a Mirabella Eclano, coinvolgendo un ciclista di 45 anni e un automobilista. L’episodio, accaduto nella tarda serata di ieri, ha destato molta preoccupazione tra i residenti, ... (Gaeta.it)

Ciclista investito da un'auto a Mirabella Eclano : grave un 45enne del posto - Tarda serata di ieri, a Mirabella Eclano, un 45enne del luogo, in bicicletta, è stato investito da un'autovettura condotta da un giovane di Bonito. Sul posto immediatamente intervenuti i militari dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia ... (Avellinotoday.it)

Mense scolastiche con fondi PNRR - Mirabella Eclano prima in graduatoria - La Città di Mirabella Eclano risulta prima in provincia di Avellino, nella graduatoria degli enti beneficiari del finanziamento PNRR finalizzato alla costruzione di una nuova mensa scolastica. 359.763,18 euro per il progetto di realizzazione ex ... (Avellinotoday.it)

Yoga Gentile tra le Zucche a Mirabella Eclano - Nell'ambito della suggestiva iniziativa "Il Campo delle Zucche", che celebra l'autunno e i suoi frutti, si terrà un evento speciale all'insegna del relax e del benessere: Yoga Gentile, un appuntamento aperto a tutti che si svolgerà venerdì 18 ... (Avellinotoday.it)