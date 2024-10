Il Cineturismo in Italia vale 600 milioni di euro (Di sabato 26 ottobre 2024) Il ‘Cineturismo’, termine coniato nel 2003 nell’ambito dell’Ischia Film Festival, ha fruttato al Belpaese un guadagno economico stimato intorno ai 600 milioni di euro Mai come oggi passiamo gran parte delle nostre giornate avanti a uno schermo, che sia quello di pc, smartphone, tablet o televisione, strumenti, innegabilmente trasformati in un filtro attraverso cui osserviamo Il Cineturismo in Italia vale 600 milioni di euro L'Identità. Lidentita.it - Il Cineturismo in Italia vale 600 milioni di euro Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il ‘’, termine coniato nel 2003 nell’ambito dell’Ischia Film Festival, ha fruttato al Belpaese un guadagno economico stimato intorno ai 600diMai come oggi passiamo gran parte delle nostre giornate avanti a uno schermo, che sia quello di pc, smartphone, tablet o televisione, strumenti, innegabilmente trasformati in un filtro attraverso cui osserviamo Ilin600diL'Identità.

