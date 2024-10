Gotti: «Di oggi mi prendo l’atteggiamento, anche dopo il vantaggio del Napoli» (Di sabato 26 ottobre 2024) Gotti, allenatore del Lecce, ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta subita al Maradona contro il Napoli. La squadra salentina penultima in Serie A. Le parole di Gotti Il Lecce ha messo in difficoltà il Napoli: «Ho avuto le risposte che cercavo, una squadra compatta. C’è grande dimostrazione pratica di voler uscire presto da questa situazione». Leggi anche: Il Napoli di Conte vince di forza e di sofferenza. Non è roba per esteti. È un esempio di stoicismo Su Banda: «La scelta è facile. Lui è una delle prime volte che ce l’ho a disposizione con un minutaggio considerevole. Stava facendo particolarmente bene. Se sta bene, è un giocatore importante. Abbiamo fatto fatica a concretizzare le nostre occasioni». Cosa si aspetta dalle prossime partite: «Non mi accontento di perdere, anche se con onore. La partita di oggi molto diversa rispetto a quella contro la Fiorentina. Ilnapolista.it - Gotti: «Di oggi mi prendo l’atteggiamento, anche dopo il vantaggio del Napoli» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 26 ottobre 2024), allenatore del Lecce, ai microfoni di Daznla sconfitta subita al Maradona contro il. La squadra salentina penultima in Serie A. Le parole diIl Lecce ha messo in difficoltà il: «Ho avuto le risposte che cercavo, una squadra compatta. C’è grande dimostrazione pratica di voler uscire presto da questa situazione». Leggi: Ildi Conte vince di forza e di sofferenza. Non è roba per esteti. È un esempio di stoicismo Su Banda: «La scelta è facile. Lui è una delle prime volte che ce l’ho a disposizione con un minutaggio considerevole. Stava facendo particolarmente bene. Se sta bene, è un giocatore importante. Abbiamo fatto fatica a concretizzare le nostre occasioni». Cosa si aspetta dalle prossime partite: «Non mi accontento di perdere,se con onore. La partita dimolto diversa rispetto a quella contro la Fiorentina.

