Gli ultras del Lecce accolsero Conte con lo striscione "uomo senza dignità, sei la m…a della nostra città"

(Di sabato 26 ottobre 2024) Glidelcon lo, sei la ma” Oggi c’è Napoli-, ore 15.contro la suasuanatale cui ovviamente è legatissimo. Ne scrive Pasquale Tina che su Repubblica Napoli ricorda anche i pessimi rapporti tra il tecnico del Napoli e glisalentini che non gli hanno mai perdonato né un’esultanza troppo vicina al settore ospiti in un Juve-né la scelta di allenare l’odiato Bari (anzi la Bari). Ecco cosa scrive Repubblica Napoli: Vince tutto maè sempre, anche se il vecchio adagio del nemo propheta in patria colpisce pure lui. Tutta colpa di un fraintendimento datato 31 agosto 1997.segna al Delle Alpi proprio contro i salentini e finisce per esultare nei pressi del settore ospiti, occupato proprio dai suoi ex tifosi che non la prendono bene.